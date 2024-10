Doping: per Sinner una speranza arriva dal caso Palomino

Jannik Sinner come Luis Palomino? È quello che spera il tennista azzurro numero uno al mondo, che mentre si prepara ad affrontare di nuovo Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2024, attende ancora di conoscere l'esito del ricorso che la Wada (agenzia mondiale antidoping) ha fatto al Tas chiedendo per Sinner uno stop che può andare da uno a due anni. La vicenda che riguarda Jannik ricorda infatti molto da vicino quella che nel 2022 ha coinvolto l’allora difensore dell’Atalanta, anche lui imputato e poi assolto per contaminazione da Clostebol, la sostanza proibita trovata in concentrazioni estremamente basse nelle urine di entrambi gli atleti.