Djokovic e Thiem passano soffrendo, fra le donne avanti Halep e Osaka

AUSTRALIAN OPEN

Novak Djokovic e Dominic Thiem avanzano soffrendo agli ottavi degli Australian Open. Il n.1 Atp supera Taylor Fritz 7-6(1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2, resistendo a un infortunio e alla sospensione nel quarto set per far defluire il pubblico, causa imminente lockdown. Thiem invece rimonta due set a Nick Kyrgios, chiudendo 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Tra le donne, passano Simona Halep (Kudermetova ko 6-1, 6-2) e Naomi Osaka (6-3, 6-2 alla Jabeur).

TABELLONE MASCHILE

Giornata tanto strana quanto avvincente quella di venerdì al Melbourne Park, in cui il campione in carica Novak Djokovic e la testa di serie numero 3 Dominic Thiem rischiano grosso prima di tirare, entrambi, un gran sospiro di sollievo. Decisamente particolare l’andamento della sfida tra il campione serbo e Taylor Fritz: dopo un primo set sofferto e vinto solo al tie-break, Djokovic vince il secondo lasciando tre game all’avversario e pare avviarsi verso la vittoria senza particolari problemi. Nel terzo set, però, scivola e si fa male al fianco, Fritz approfitta della mobilità limitata del più blasonato avversario e fa sua la frazione, portandosi avanti anche in quella successiva. Fino ad un altro imprevisto: alle 23.30 locali, le 13.30 in Italia, il pubblico è invitato a lasciare gli spalti per il lockdown deciso dall’amministrazione locale (che sarebbe scattato alla mezzanotte). La partita viene sospesa e riprende dopo dieci minuti, con l’americano che porta a casa il set. La pausa, però, porta più benefici a Djokovic, che si scatena nella decisiva quinta frazione chiudendola in 29 minuti. Finisce così 7-6(1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 per Nole, che affronterà agli ottavi Milos Raonic, giustiziere di Marton Fucsovics con il punteggio di 6-7(6), 7-5, 6-1, 6-4.

Thiem, invece, va sotto addirittura di due set contro l’idolo di casa Nick Kyrgios: doppio 6-4 per l’ex top 15 del ranking, che però cede alla distanza contro il determinato atleta austriaco, capace di rimontare vincendo i tre set successivi 6-3, 6-4, 6-4. Per Thiem sarà sfida a Grigor Dimitrov, che supera il turno per il ritiro dell’avversario Pablo Carreño Busta, causa malanno fisico, sul 6-0, 1-0 dopo 39 minuti. Supera il turno anche Alexander Zverev, che batte Adrian Mannarino 6-3, 6-3, 6-1 in un’ora e 46 minuti di gioco: agli ottavi lo attende Dusan Lajovic, che batte 6-7(6), 7-5, 6-1, 6-4 Pedro Martinez. L’unico vero risultato a sorpresa è dunque il ko del numero 9 al mondo Diego Schwartzman, battuto con un triplo 6-3 dal sempre più sorprendente Aslan Karatsev, proveniente dalle qualificazioni. Il russo se la vedrà ora con Felix Auger-Aliassime, che batte nel derby canadese Denis Shapovalov 7-5, 7-5, 6-3.

TABELLONE FEMMINILE

Non arriva nessuna sorpresa di rilievo, invece, dalle partite giocate oggi nel torneo donne. Simona Halep (numero 2 Wta) e Naomi Osaka (n. 3) impiegano lo stesso tempo, 79 minuti, per liberarsi delle rispettive avversarie: la romena sconfigge Veronika Kudermetova 6-1, 6-2, la nipponica ha invece la meglio contro Ons Jabeur con il punteggio di 6-3, 6-2. Ad affrontare la Halep sarà Iga Swiatek, che supera senza problemi la francese Fiona Ferro 6-4, 6-3: sarà una riedizione dell’ottavo andato in scena all’ultimo Roland Garros, vinto a sorpresa dalla polacca. A incontrare la Osaka sarà invece Garbiñe Muguruza: la numero 14 al mondo batte la kazaka Zarina Diyas 6-1, 6-1 in appena 58 minuti. Approda agli ottavi anche la veterana Serena Williams, che supera (con qualche difficoltà di troppo nelle fasi iniziali) Anastasia Potapova: 7-6(5), 6-2 il risultato finale per l’ex numero 1 al mondo, che se la vedrà contro Aryna Sabalenka, giustiziera in 61 minuti di Ann Li, battuta 6-3, 6-1. Sarà infine Marketa Vondrousova ad affrontare Hsieh Su-wei (che ha sconfitto nella notte Sara Errani) nel prossimo torno degli Open di Australia: contro la ceca non può nulla Sorana-Mihaela Cirstea, che cede 6-2, 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco.