Dal tennis alla... Champions: spesa folle di Zverev per una giornata da giocatore del Bayern

Novemila euro per togliersi uno sfizio e, in fin dei conti, fare del bene, dato che la somma sarà destinata a una raccolta fondi per bambini e giovani affetti da diabete. Il protagonista di questa spesa, diciamo così, fuori norma, è il tennista tedesco Alexander Zverev, impegnato settimana scorsa a Torino per le ATP Finals 2023 e grande tifoso del Bayern Monaco. Ebbene, il tedesco ha tirato fuori la somma di cui sopra per vivere una trasferta di Champions League, quella contro il Manchester United del prossimo 12 dicembre, da vero membro della squadra.