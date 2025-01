Australian Open, Sinner offre tranquillità in vista del 3° turno: "Il vento mi ha influenzato, questo sarà l'ultimo anno con Cahill"

L'azzurro sta facendo i conti anche con la pressione riguardante la difesa del titolo, una situazione che Sinner sta affrontando per la prima volta in uno Slam, ma che non sembra preoccuparlo particolarmente: "È una sensazione diversa. Ho vissuto tantissimi bei momenti dentro e fuori dal campo, è diverso, ma la prendo come una possibilità di fare come lo scorso anno - ha concluso Sinner -. So che il mio livello di gioco può esser migliore di quello di oggi e spero di mostrarlo nel corso del prossimo turno".