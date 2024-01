Australian Open: Prižmić sogna, ma la spunta Djokovic. Nole avanza dopo quattro ore

AUSTRALIAN OPEN

Il 18enne croato, al suo primo Slam, mette a dura prova il serbo, che alla fine si impone per 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Avanti anche Rublev

Open Australia, Sinner parte bene

































Il primo turno si rivela più duro del previsto per Novak Djokovic, che fatica tremendamente contro il 18enne Dino Prižmić, vincitore del Roland Garros juniores nel 2023. Quest'ultimo risorge dopo un problema fisico nel primo set, vince il secondo e fa soffrire Nole fino alla fine, salvando sei match point: il serbo la spunta dopo 4h01' col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Vita dura per i big: Rublev (5) e Fritz (12) passano solo al quinto set.

TABELLONE MASCHILE

Servono quattro set e 4h01' di gioco a Novak Djokovic per avere la meglio sull'arrembante 18enne Dino Prižmić, gioiellino classe 2005 al suo primo Slam e vincitore del Roland Garros tra gli juniores nel 2023. Il numero 178 al mondo fa soffrire ampiamente Nole e cede col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 6-4 dopo aver annullato sei match point al numero uno del mondo. Il primo set sembra mettere una pietra tombale sui sogni del croato, reduce dalle qualificazioni, che si fa medicare per un problema muscolare e affonda sul 6-2 dopo un avvio promettente. Djokovic probabilmente se ne convince a sua volta e inizia il secondo parziale con sufficienza, cedendo invece ai colpi del rivale: Prižmić piazza il break e vola sul 3-1 vincendo uno scambio interminabile, poi reagisce al ritorno di Nole e lo porta al tiebreak. Qui a sorpresa la spunta il 18enne, che fa suo il secondo set e non abbassa l'intensità nel terzo. L'esperienza di Djokovic esce alla distanza, nell'ottavo game: il serbo fa crollare il rivale dopo un lungo scambio di colpi e vola sul 5-3, chiudendo il parziale nel gioco seguente. Il quarto set è quello della vittoria di Nole, ma anche dell'onore delle armi per Prižmić: il croato va sotto 4-0, rimonta fino al 4-3 e sul 5-3 annulla quattro match point a Djokovic per vincere il game. Il numero uno al mondo chiude la partita nel game seguente, ma in tutto si vede annullare sei match point: da qui i suoi complimenti per il 18enne, che l'ha seriamente messo in difficoltà col suo gioco fisico e tecnico. Djokovic vince 6-2, 6-7, 6-3, 6-4 e vola al secondo turno: attente uno tra Popyrin e Polmans, atleti che giocheranno un derby australiano stanotte.

Negli altri match, spicca la vittoria sofferta di Andrey Rublev. Il russo, testa di serie numero cinque, fatica enormemente contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Quest'ultimo reagisce con forza dopo aver perso i primi due set, pareggia i conti e porta il rivale al super-tiebreak, vinto 10-6 da Rublev dopo 3h42' di gioco (7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6). Avanza anche Taylor Fritz (12), che regola al quinto l'argentino Diaz Acosta col punteggio di 4-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-4. Eliminazione per il suo connazionale JJ Wolf, che si ritira mentre era in svantaggio contro Baez (26) per 3-6, 6-2, 6-3, 3-0. Out Marin Cilic, che viene eliminato da Marozsan, avanzano Munar e Halys. Successo al quinto anche per Francisco Cerundolo (22), che batte il padrone di casa Sweeny (3-6, 6-3, 6-3, 2-6, 6-2) dopo 3h23'. L'ultimo dei big match vedeva di fronte Frances Tiafoe (17) e Borna Coric. Lo statunitense vince i primi due set, soffrendo nel secondo e chiudendolo al tiebreak, perde il terzo e la chiude in 3h28' col punteggio di 6-3, 7-6 (9-7), 2-6, 6-3. Da segnalare anche la vittoria dell'olandese Jesper de Jong su Cachin: sarà lui a sfidare Sinner, dopo aver trionfato al quarto set sull'argentino (4-6, 6-2, 6-3, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile il match più atteso era quello tra la detentrice Aryna Sabalenka (2) e la tedesca Seidel, che si gioca dopo Djokovic e chiude l'intera giornata. La spunta la bielorussa, che domina senza possibilità di replica e chiude i giochi in 53' col punteggio di 6-0, 6-1. L'altra grande protagonista è Caroline Wozniacki. Quest'ultima domina contro Linette (20) prima del ritiro della rivale, in un match che si chiude col punteggio di 6-2, 2-0. Tra le altre teste di serie impegnate quest'oggi, spiccano i successi di Sakkari (8) e Krejcikova, che eliminano le giapponesi Hibino e Montama. Out Samsonova, che viene eliminata in due set da Anisimova (6-3, 6-4), avanzano invece la cinese Wang Xinyu (30) e la canadese Fernandez (32). Da segnalare anche l'eliminazione della francese Alize Cornet, in un tabellone che ha perso Lucia Bronzetti nella mattinata.