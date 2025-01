Australian Open: Madison Keys nuova regina, è il primo Slam in carriera

Madison Keys è la nuova campionessa degli Australian Open 2025. Nella finale di Melbourne, la 29enne americana ha battuto in tre set per 6-3, 2-6, 7-5, la numero 1 al mondo, vincitrice qua delle ultime due edizioni e grande favorita, Aryna Sabalenka. Per la statunitense, scoppiata a piangere dalla gioia a fine match, è il primo titolo Slam in carriera. Keys ha dominato il primo set, poi ha subito il recupero della bielorussa prima del terzo e decisivo parziale che è stato all'insegna dell'equilibrio e che la vincitrice ha chiuso al secondo match-point strappando il servizio alla rivale nel 12° game.