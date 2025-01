Tennis, Australian Open: prosegue la marcia di Alcaraz, Zverev e Djokovic

Chi invece prosegue senza intoppi è Alexander Zverev: terzo 3-0 in altrettante partite. La vittima di turno stavolta è Fearnley, che al debutto aveva travolto Kyrgios. Ma con il tedesco è tutta un'altra musica: 6-3, 6-4, 6-4 per il numero 2 al Mondo, che in due ore di gioco liquida il britannico. Non che il suo match sia totalmente perfetto: dopo aver dominato il primo parziale, perde per la prima volta il servizio nel secondo, ma riesce ugualmente a prendersi due turni in battuta di fila dell'inglese. Lo stesso capita pure nel terzo e infatti finisce per due volte 6-4. Turno agevole anche per Paul: l'americano si fa trascinare al tie-break da Carballes Baena nel primo set, ma lo domina (7-0), per poi concedere appena due game e chiudere 6-2, 6-0 gli altri due parziali.