Xiaomi 13 Ultra: una macchina fotografica che è anche smartphone

Xiaomi , durante l’evento di lancio tenutosi oggi a Beijing, ha presentato il nuovo smartphone 13 Ultra , un altro mattoncino della collaborazione con Leica all'insegna del progresso della tecnologia di mobile imaging. Con un sistema a quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un'apertura variabile, un display WQHD+ di qualità superiore con un'eccellente precisione dei colori e le prestazioni di livello flagship garantite da Snapdragon 8 Gen 2 , il tutto racchiuso in un design classico, Xiaomi offre il massimo delle funzionalità per tutti coloro che cercano un'esperienza fotografica di livello professionale.

Xiaomi 13 Ultra è dotato di un sistema quadruplo di fotocamere con lenti ottiche Leica che coprono lunghezze focali che vanno da 12 mm (ultra-grandangolo), 23 mm (grandangolo), 75 mm (teleobiettivo), fino al nuovo 120 mm ( super-teleobiettivo ), oltre a lunghezze extra di 46 mm e 240 mm grazie all'In-Sensor-Zoom. Oltre alla flessibilità delle lunghezze focali, l'impostazione della fotocamera professionale dello smartphone offre un'apertura variabile. Tre delle fotocamere di Xiaomi 13 Ultra hanno un'apertura maggiore di ƒ/2.0, che consente di ottenere più luce e una profondità di campo morbida e ridotta, oltre a tempi di scatto più brevi, per catturare più rapidamente momenti naturali e imperdibili. Con un sensore IMX989 ultra grande da 1 pollice e una nuova apertura fisica a due stop che passa da ƒ/1.9 a ƒ/4.0, la fotocamera principale offre ai creatori di contenuti una maggiore libertà di personalizzare le esposizioni in base a diversi scenari.

Ispirandosi al metodo di scatto a "distanza iperfocale" comunemente utilizzato dagli street photographers, Xiaomi 13 Ultra offre anche una nuova modalità Fast Shot che consente di scattare istantanee senza messa a fuoco impostando manualmente il punto di messa a fuoco e successivamente avviando e catturando il momento in soli 0,8 secondi.

LE CARATTERISTICHE DI XIAOMI 13 ULTRA

La quadrupla fotocamera non deve mettere in secondo piano le altre caratteristiche da vero top di gamma: equipaggiato con l'ultimo processore di fascia alta di Snapdragon, che adotta la tecnologia di processo a 4nm, Xiaomi 13 Ultra offre prestazioni superiori. Lo smartphone supporta fino a 16GB di RAM LPDDR5x e ha una memoria UFS4.0 fino a 1TB). La batteria è da 5.000 mAH. Esteriormente spicca la struttura unibody in metallo (227g in tutto) combinata col pannello posteriore fatta di pelle di silicone nanotecnologico antibatterico di seconda generazione.