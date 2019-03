'Acqua che salva la vita': lo sport scende in campo

07/03/2019

Il mondo dello sport sostiene la campagna di raccolta fondi Acqua che salva la vita lanciata da Oxfam Italia dal 4 al 24 marzo 2019. Più di 1 persona su 4 nel mondo non ha accesso all'acqua pulita, 1 su 3 non ha accesso a servizi igienico sanitari. Queste persone, la maggior parte donne e bambini, rischiano di ammalarsi di colera, di tifo, o di semplice dissenteria, malattie che, in paesi già poverissimi, possono fare più vittime della guerra. Una crescente emergenza globale che causa ogni anno la morte di oltre 840 mila persone costrette a bere e lavarsi con acqua sporca o contaminata. Tra le vittime ci sono 1.000 bambini al giorno sotto i cinque anni.