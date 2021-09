Ufficiale: il Verona ha esonerato Di Francesco

Adesso è ufficiale: Di Francesco non è più l'allenatore del Verona. Per il tecnico arrivato al posto di Juric sono state decisive le tre sconfitte contro Sassuolo, Inter e Bologna. Così la società: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il mister e il suo staff per l’attività sin qui svolta". Tudor probabile sostituto.