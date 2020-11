Tiki Taka, tra gli ospiti di Chiambretti Careca e Lapadula

Lunedì 30 novembre 2020, su Italia 1, in seconda serata, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”.

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’ex attaccante del Napoli e compagno di squadra di Maradona Antonio Careca, che parla per la prima volta dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino, il bomber del Benevento Gianluca Lapadula e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Nel salotto di “Tiki Taka” non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport)’, Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma.