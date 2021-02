Super Mario 3D World è tornato: divertimento "multiplicato" e... la furia di Bowser

LA RECENSIONE

Abbiamo provato uno dei classici giochi dedicati all'idraulico di Nintendo trasportato su Switch

di

ALBERTO GASPARRI

Nell'ambito delle celebrazioni per i 35 anni di Super Mario, Nintendo non poteva che riportare in vita uno dei capitoli più discussi della saga dedicata all'idraulico più famoso del mondo. Ed ecco così approdare anche su Switch il noto Super Mario 3D World, accompagnato per l'occasione da un'avventura tutta nuova denominata Bowser's Fury e dalla possibilità di giocare in compagnia anche a distanza. Nei panni di Mario, Luigi, Toad e stavolta anche della Principessa Peach, i giocatori potranno lanciarsi in una missione per salvare il Regno delle Fate dalla minaccia del temibile Bowser. Ad attenderli ci saranno nuovi mondi di Mario in tre dimensioni, con livelli divertenti e accattivanti, più una novità che farà felici tutti gli amanti dei felini: l’esclusivo potenziamento Super Campanella che trasforma Mario e amici in un’adorabile versione gatto. In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury il divertimento aumenta esponenzialmente in compagnia e, grazie alla nuova modalità di gioco online, giocare insieme a distanti è diventato ancora più semplice.

Per chi vuole affrontare invece un’avventura spalla a spalla insieme al suo partner di gioco preferito, all’interno del videogioco è inclusa anche Bowser’s Fury, un’esperienza separata dalla classica modalità a livelli che aggiunge ancora più ore di gioco, arricchendo ulteriormente i già numerosi contenuti presenti nell’episodio principale. I giocatori potranno allearsi con Bowser Junior per fermare la furia di un gigantesco Bowser, prendendo il controllo di un altrettanto enorme Mario Gatto: una vera e propria sfida tra colossi. Insomma, un piatto ricco composto da un grande classico del 2013 per Wii U, pur se in versione ritoccata, e un nuovo esperimento tutto da scoprire. Il Super Mario 3D World del 2021 ricalca il suo antesignano, un platform in tre dimensioni in cui l'esplorazione cede il passo alla necessità di arrivare al traguardo superando i vari ostacoli posti tra il nostro eroe e la fine di ciascuna sezione. Non un gioco impegnativo, ma assolutamente coinvolgente perché prevede fin dalle sue origini il multiplayer.

Tra le grandi differenze, spicca subito la maggiore velocità dei vari personaggi. Un upgrade gradito soprattutto quando si controllano Mario, Luigi e, mentre Toad, già più rapido in origine, risulta un po' fuori ritmo rispetto al design dei livelli. Accelerazione e salti prevedono rispettivamente due fasi e due tipologie, attivate entrambe da un pulsante. Restando nell'ambito dei comandi, il sistema di controllo si basa su otto direzioni principali, che permettono così di mantenere una traiettoria dritta nonostante la tridimensionalità. Quasi dettagli insignificanti se paragonati a un level design da riferimento. Chi conosce già il gioco sa di cosa stiamo parlando, tutti gli altri rimarranno stupiti da una creatività quasi infinita e una realizzazione al limite della perfezione assoluta. Sono poi previste sfide di intermezzo (dagli scontri con i nemici alle corse in sella al dinosauro verde), ma anche stage rompicapo alla Captain Toad.

Tutto di qualità e quantità sempre sorprendente, che non arriva a ripetersi (e ad annoiare) nemmeno alla fine. I potenziamenti dei personaggi, inoltre, possono essere portati da un livello all'altro (se non si viene colpiti), mentre i copricapo svaniscono con il concludersi di ogni stage. Chiaramente, il grande protagonista è il travestimento da, che permette di arrampicarsi su ogni parete. Dal punto di vista grafico, tutto risulta molto pulito e luminoso: è stato fatto un buon lavoro di affinamento per poter affrontare una risoluzione a 1080p e mantenere i 60 fps di Switch anche quando in multiplayer il gioco si fa concitato. Perché è quando vi ritroverete a giocare in quattro (ricordatevi, non si possono scegliere due o più personaggi uguali), che Super Mario 3D World dà il suo meglio. E non soltanto in termini di divertimento. Non si tratta di chi arriva primo alla fine, ma di giocare insieme visto che in alcune sezioni è fondamentale lavorare di squadra.

Detto ciò, siamo solo a metà della nostra recensione, visto che manca il capitolo dedicato a Bowser's Fury. Il gioco si basa sulla formula dell'open world con inquadratura alle spalle di Super Mario e comandi a otto direzioni. Rispetto ai platform classici, in questo caso il vostro mondo è diviso in macro aree che si aprono raccogliendo i necessari. Sono previsti vari tesori, ma soprattutto ogni tanto si scatena la furia di Bowser, che dà il nome al titolo e complica il proseguimento del viaggio con fiumi di fuoco e oggetti bollenti che cadono dal cielo o compaiono a sorpresa.

Bowser può essere calmato raccogliendo un Solegatto, ma anche combattuto trasformandosi in Mario Gatto dopo aver suonato una delle Gigacampane. Al vostro fianco, comunque, avrete, che vi darà una mano per ottenere dei potenziamenti. L'unico punto a sfavore è una realizzazione tecnica forse un gradino sotto allo standard elevatissimo di Nintendo. Più imperfezioni che veri e propri problemi, ma che un po' stonano visto il livello complessivo. Non è soggetto a critiche, invece, il comparto audio, con musiche originali sempre adeguate al momento della sfida.

In sintesi, un gustoso antipasto di quello che potrebbe riservarci il futuro. Intanto il presente dice che Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la migliore combinazione possibile tra passato e presente.