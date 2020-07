"Sport&Vision": le medaglie più importanti sono quelle che non si vedono

IL NUOVO FORMAT

La formazione da remoto è stata una delle scoperte positive del periodo Coronavirus, e anche adesso che siamo nella fase post lockdown, l’attività in distance learning non si è fermata. Ne è un esempio il format Sport & Vision, lanciato da CFMT e rivolto alla sua community di circa 24.000 dirigenti italiani del terziario e 9000 aziende: un’ora di dibattito online condotto dal giornalista di Sky Sport Giovanni Bruno con personalità che hanno fatto la storia dello sport in Italia. CFMT rappresenta una rete aperta di manager di oltre 9.000 aziende italiane, per le quali disegna percorsi di apprendimento personalizzati e attività di networking coinvolgenti e innovative. Il progetto Sport&Vision nasce dalla partnership tra CFMT e MGP Sports Consulting di Matteo Pastore. L’impegno sinergico e collaborativo ha portato alla selezione di contenuti, temi e testimonial sportivi in ottica di co-design del format. CFMT crede fortemente nello sport come strumento per lo sviluppo e l’allenamento delle competenze trasversali, per supportare i manager nella crescita della propria employability.

Un’intervista in streaming volta a far emergere le storie di questi campioni nella strada per la vittoria, attraverso il racconto di successi, sconfitte e aneddoti sportivi. Ed in conclusione il punto di vista del del Direttore di CFMT Nicola Spagnuolo sul parallelismo tra la testimonianza sportiva ed il mondo del lavoro, fatto di crisi e trofei, che così presenta il nuovo percorso formativo: “Molteplici sono le modalità formative con le quali i manager possono affrontare le tematiche legate alla leadership, alla gestione del team e al decision making, noi abbiamo deciso di farlo con il confronto diretto con grandi personaggi dello sport italiano. Sport&Vision sarà un percorso di apprendimento che trae ispirazione dalle contaminazioni derivanti da un mondo che ha forti assonanze con le sfide dei manager. Non vogliamo solo celebrare le vittorie, ma vogliamo imparare dalla tenacia di chi non ha mai mollato, di chi ha continuato ad allenarsi e allenare lo spirito di squadra, di chi ha raggiunto i propri obiettivi anche dopo una sconfitta. Mai come in questo momento i manager hanno bisogno di essere ispirati e supportati per ripartire.”

La metafora dello sport e sempre piu considerata uno strumento centrale nella formazione manageriale: l'obiettivo e quello di trasferire nell’ambito corporatele dinamiche della leadership, della motivazione costante, dell'empatia e della gestione del team, proprie della sfera sportiva.

Il ciclo di webinar inizierà con Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, il 6 luglio in diretta da Cagliari dove si sta allenando con il resto della squadra. Con lui si discuterà la tematica del problem solving a terra e in mare, sottolineando come l’innovazione e l’ingegnosità siano la chiave per trasformare le difficolta in opportunita. Secondo appuntamento il 24 settembre con la mamma ed atleta, Elisa di Francisca, campionessa di scherma specializzata nel fioretto. Elisa è entusiasmo, flessibilità e capacita di adattamento, e annovera vittorie sia individuali che in squadra.

E per concludere il 26 ottobre, in corrispondenza con la fine del Giro D’Italia posticipato in autunno, sara il momento di Davide Cassani, ex ciclista, e attuale CT della nazionale italiana. Con lui si tratterà di resilienza, vision e pensiero sistemico, tipiche capacità di uno sportivo di alto livello. Ma anche della bicicletta per la mobilità sostenibile, per una vita più sana e strumento necessario per la ripartenza delle città

Lo sport si conferma una delle fonti più importanti dove ricercare lo stimolo per migliorarsi giorno dopo giorno, come persone e come professionisti. A riprova CFMT all’interno del suo format CFMTea TIME, appuntamento settimanale di videointerviste in diretta su diverse tematiche con ospiti illustri, ha inserito sportivi come Bebe Vio in maggio ed il mitico allenatore Julio Velasco il prossimo 22 Luglio.

Entrambe le iniziative saranno aperte a un selezionato gruppo di manager e professionisti in via prettamente eccezionale; per la registrazione è necessario fare richiesta alle caselle di posta dedicate indicando il proprio nome, il proprio cognome e l’azienda.

sportvision@cfmt.it per l’incontro con Max Sirena

eventi@cfmt.it per l’incontro con Julio Velasco

Le iscrizioni verranno confermate dallo staff CFMT rispettando l’ordine cronologico di arrivo della richiesta via mail, fino al massimo consentito.