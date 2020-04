Sport e Salute: arrivano i primi bonus da 600 euro per collaboratori sportivi

DECRETO CURA ITALIA

Sport e Salute, società nata dalla riforma del sistema sportivo, da oggi inizierà a pagare l'indennità da 600 euro per i collaboratori sportivi come da decreto legge "Cura Italia": si parte con 7.300 assegni ma entro questa settimana - fa sapere l'ente - "dopo un passaggio in Cda, partiranno i bonifici del bonus per altre migliaia di operatori dello sport".

I 600 euro sono riservati ai lavoratori impegnati nel comparto sportivo (con rapporto in essere al 23 febbraio e ancora pendente al 17 marzo con federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni) senza essere dipendenti o iscritti alla gestione separata Inps con una partita Iva. Non sono cumulabili con altri redditi percepiti a marzo e con il reddito di cittadinanza.

Il dl precisa che in questa fase avrà la priorità chi ha percepito meno di 10.000 euro nell'ultimo anno anche se Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, vuole aumentare lo stanziamento dagli iniziali 50 milioni di euro (per 83.000 posizioni lavorative) a 150 milioni.

Per accedere all'indennità, in sostegno economico per alleviare le gravi conseguenze economiche causate dall'emergenza Covid-19, servirà presentare domanda sul sito www.sportsalute.eu.