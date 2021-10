Serie A, Sassuolo-Venezia 3-1: Dionisi si rialza in rimonta

Il Sassuolo in rimonta batte il Venezia 3-1 nel secondo anticipo della nona giornata di Serie A. Al Mapei Stadium passano però in vantaggio i lagunari con la rete di Okereke poco dopo la mezz'ora, a cui risponde subito Berardi. Nella ripresa un'autorete di Henry e il sigillo di Frattesi regalano tre punti fondamentali alla squadra di Dionisi che ritrova la vittoria dopo due partite e si porta a undici punti in classifica.