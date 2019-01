Serie A, l'Atalanta ferma la Juve: 2-2

26/12/2018

È ancora una volta Cristiano Ronaldo l'uomo decisivo della Juve. Il portoghese, inizialmente in panchina, entra con i bianconeri sotto 2-1 a Bergamo con l'Atalanta (doppietta di Zapata e autorete di Djimsiti) e trova la rete del pareggio che consente ad Allegri di mantenere l'imbattibilità in campionato. Nel finale annullato giustamente un gol a Bonucci per fuorigioco. La Lazio vince 2-0 a Bologna (Luiz Felipe e Lulic, a rischio la panchina di Filippo Inzaghi sconfitto dal fratello Simone) e allunga in zona Champions sul Milan, ora a -3 e superato in classifica anche dalla Samp, che batte 2-0 il Chievo grazie al solito, splendido, Quagliarella (gol di tacco all'indomani del rinnovo di contratto fino al 2020). Dopo due successi cade la Fiorentina, battuta in casa 1-0 dal Parma (Inglese). Stesso risultato, infine, per il Cagliari, cui basta una rete di Farias per avere la meglio sul Genoa.