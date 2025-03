Le pagelle di Piantanida: Kean featuring Vinicio Capossela, vulcano Dimarco

MINA 7,5

Non è che ci sia molto da capire tra le righe del suo piano partita: clean sheet, meteo soleggiato, un’ora in più di luce, partita a orario tattico 12.30, fischio finale 14.22, doccia, interviste le fanno quelli che hanno segnato, ragazzi ciao, grazie a tutti, merenda e aperitivo in spiaggia al Poetto, me lo merito o no? Me lo merito o no?