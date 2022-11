"Porto io l'Italia in Qatar": la nuova campagna di Totti per Volkswagen

© instagram Qualche giorno fa Francesco Totti aveva pubblicato su Instagram una story in cui, parlando dei Mondiali di calcio, annunciava ai followers che “Un’altra volta senza Italia non si può”, aggiungendo che ci avrebbe pensato lui a “portare l’Italia in Qatar”. Il significato di quella dichiarazione sembrava nascondere un'iniziativa di marketing e, alla fine, tutto è stato svelato: la leggenda della Roma è protagonista della serie video 'Un’Italia in Qatar' realizzata con la Divisione italiana della Volkswagen in cui, con l’ironia e la personalità uniche che lo contraddistinguono, Totti intraprende un lungo viaggio al volante dell’ID. Buzz 100% elettrico per “portare l’Italia in Qatar”. O meglio... la Signora Italia.

Dopo la serie 'L’elettrico per Totti. L’elettrico per tutti' dello scorso aprile, in cui il fuoriclasse aveva appreso tutti i vantaggi e i segreti della trazione elettrica, l'ex calciatore giallorosso torna a essere il volto della ID. Family Volkswagen, i cui modelli sono oramai anche parte integrante della sua mobilità quotidiana.

Questa volta, la campagna di comunicazione consiste in una serie di tre brevi video (visualizzabili al seguente link) realizzati per la Divisione italiana della marca Volkswagen a cura dell’Agenzia creativa DDB Group Italy, della Casa di produzione Karen Film e dell’Agenzia media PHD Italia. Un progetto multipiattaforma che vede Totti, la Signora Italia e l’ID. Buzz protagonisti sui social media, sui principali siti di informazione (in particolare quella sportiva) e sulle TV connesse.

