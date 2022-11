La nuova iniziativa di Francesco Totti: porta l'Italia... in Qatar

© instagram

“Ce la porto io l’Italia in Qatar”: con queste parole Francesco Totti ha lanciato un annuncio a sorpresa agli oltre 4 milioni di follower che lo seguono su Instagram. Una storia social a ridosso dell'inizio dei Mondiali che sembra nascondere un'iniziativa di marketing visto che, come ampiamente noto, la Nazionale di Roberto Mancini sarà assente dal Qatar visto che non si era qualificata ai Mondiali. "Un'altra volta senza Italia non si può. Tranquilli, non vi deluderò" dice Totti nel misterioso messaggio: e chissà come l'ex capitano della Roma cercherà di stupire tutti come aveva sempre fatto in campo con le sue giocate...