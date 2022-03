Paralimpiadi Pechino, miracolo Ucraina: tre ori e prima nel medagliere

Nella prima giornata di gare alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, sorprende subito l'Ucraina con ben tre medaglie d'oro, oltre a tre argenti e un bronzo, che la proiettano al primo posto del medagliere. I successi sono arrivati tutti nel biathlon con il 33enne Grygorii Vovchynskyi nella 6 km in piedi e nella 6 km disabilità visive con Oksana Shyshkova tra le donne e Vitali Lukianenko tra gli uomini davanti ad altri due ucraini, Oleksandr Kazik, argento, e Dmytro Suiarko, bronzo. In un'edizione condizionata dall'invasione del proprio Paese da parte della Russia, per il presidente del Comitato paralimpico ucraino Valeriy Sushkevych è "un miracolo che siamo qui a partecipare ai Giochi" e che le vittorie di oggi "sono il segno che l'Ucraina era, è e rimarrà un Paese".