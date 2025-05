"Napoli, una città in paradiso": venerdì 30 maggio la serata evento su Cine34

Nel documentario La partita nel fango - Un giorno nella vita di Maradona (che ricorda il giorno in cui, nell’inverno 1985, il Napoli in lotta per la salvezza gioca sul campetto di Acerra, un pericoloso pantano), in terza serata, Gabriella Simoni riporta le testimonianze di chi era lì per assistere a un incontro scolpito nella memoria, oggi impossibile da ripetere. A bordo campo, una folla adorante di donne, uomini e ragazzini, assiste alla partita di beneficenza. Il presidente Ferlaino era contrario, ma all'uomo-simbolo non interessava: la partita si giocò. Novanta minuti dedicati a chi aveva bisogno: uno scugnizzo in difficoltà, un pilluelo che a Dieguito avrà ricordato il giovane Telusa del barrìo di Buenos Aires, prima che diventasse El D10S.