Milan, Ibrahimovic dal 1' 419 giorni dopo: obiettivo tre punti con record

STASERA UDINESE-MILAN

L'ultima volta dello svedese dal 1' risale al 23 gennaio 2022 in Milan-Juventus

© Getty Images "Non credo abbia i 90 minuti, ma per forza e determinazione non c'è nessuno come lui". Non c'è lo squalificato Giroud nel Milan impegnato stasera a Udine con l'obiettivo riportarsi al secondo posto in attesa di Inter-Juve e del derby di Roma di domani. Ma Stefano Pioli, ora che ha ritrovato il suo leader Zlatan Ibrahimovic anche in campo, vuole puntare su di lui. Ecco allora che l'attaccante svedese, a 41 anni, cinque mesi e 15 giorni, è pronto a rimettersi la maglia da titolare 419 giorni dopo: l'ultima volta risale al 23 gennaio 2022 in Milan-Juventus, quando venne sostituito dopo 28 minuti. Da allora spezzoni di partita e un lungo stop. Ora il rientro dal 1' dopo aver fatto il suo debutto stagionale contro l'Atalanta tornando in campo a distanza di 280 giorni.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Vogliamo andare avanti in Champions. Ibra ok, Leao non è depresso"

Ma Ibrahimovic, che ha ritrovato anche la convocazione con la Svezia, non vuole fermarsi qui: in caso di gol diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della Serie A superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni nel maggio 2007), che segnò la rete-record proprio all'Udinese.

Il Milan, conosciuta l'avversaria dei quarti di finale di Champions League, in cui i rossoneri sono attesi dal derby italiano con il Napoli, si rituffa nel campionato con l'insidiosa trasferta di Udine. Per gli uomini di Pioli sono importanti i tre punti, vista la classifica molto corta in zona Champions. Il piazzamento in campionato tra le prime quattro resta un obiettivo primario, per rivivere anche la prossima stagione le stesse emozioni regalate dall'essere tornati tra le prime otto d'Europa.