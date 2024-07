Milan Games Weeks e Cartoomics: quante novità

CULTURA POP

Nuovi ospiti internazionali, lo show dell'e-Sport e il Fantasticon Film Fest dal 22 al 24 novembre a Fiera Milano

© Ufficio Stampa In un momento storico di fermento digitale, la creatività e le abilità degli individui sono come non mai al centro dell’attenzione, in una sfida serrata e competitiva tra uomo e macchina che esalta le qualità imprescindibili dell’essere umano. Una dicotomia che prende forma a Milan Games Week & Cartoomics a Fiera Milano, un luogo reale capace di connettere una generazione che comunica e interagisce nel virtuale, pronto anche quest’anno a offrire a tutti gli appassionati della cultura pop un evento unico e indimenticabile, ricco di fumetti, videogiochi, cinema, serie tv, cosplay, giochi in scatola, di carte e di ruolo.

Per soddisfare il palato degli amanti del gaming di tutte le età, in calendario tantissimi incontri e panel con ospiti internazionali riconosciuti in tutto il mondo. A quelli già annunciati, direttamente dallo storico scenario videoludico dell’horror nipponico, si aggiunge Shinji Mikami, autore della leggendaria saga Resident Evil e, tra le tante, anche della serie The Evil Within. E non solo: dopo l’inarrestabile successo del “miglior videogioco del 2023”, nominato nel corso degli ultimi The Game Awards, direttamente dal mondo di Baldur’s Gate III, saranno presenti per tutto il weekend alcuni dei più iconici protagonisti del videogame di ruolo che ha conquistato la critica e il pubblico. Primo fra tutti Neil Newbon, volto e voce del vampiresco Astarion, che ha ammaliato i fan e non solo, guadagnando il premio per la miglior performance ai The Game Awards. Al suo fianco, Jennifer English e Devora Wilde, attrici che hanno interpretato rispettivamente l’affascinante Shadowheart e la fiera guerriera Lae’zel. Completa la squadra di ospiti d’onore Aliona Baranova, voce del piccolo scoiattolo Corinna e Performance Director dell’ultimo capolavoro di Larian Studios.

MGWCMX è senza dubbio diventata un punto di riferimento per la cultura geek in Italia e oltre, una posizione consolidata soprattutto dagli spazi distribuiti in ben 4 ampi padiglioni. Patria del sinergico rapporto tra reale e virtuale, l’unione dei padiglioni 13 e 15 darà vita ad un unico e grande spazio interamente dedicato al mondo dei videogiochi. Capitale degli sport elettronici, la vasta area Esportshow ospiterà le arene di gioco competitive, le sfide tra pro-player e i team di professionisti e le finali dei tornei più seguiti, tutto organizzato e gestito dai migliori esperti in circolazione: PG Esports, DIVE e con rinomati ospiti come Dario “Moonryde” Ferracci che, tra le tante, seguirà anche le finali del suo progetto MOONRYDE INVITATIONAL. Per il mondo intrattenimento e gaming sará presente anche DSYRE con l'attesissimo Urban Show. Community Partner di MGWCMX sarà Chiamarsi Bomber, la prima community del mondo del calcio e dello sport che intratterrà tutti i suoi fan con contenuti esclusivi. Vedi anche Superhomepage Milan Games Week & Cartoomics 2024: human intelligence, endless imagination

Il quartiere Indie Dungeon, invece, è lo spazio che da oltre 10 anni si dedica a esaltare la creatività Made in Italy, con particolare cura per le realtà indipendenti che si prodigano nello sviluppo di videogiochi. Allestita da sempre in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, l’area ospiterà i 10 fra i più interessanti titoli che parteciperanno al bando creato ad hoc, oltre ai 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, l’iniziativa dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani firmata Red Bull. Sul Central Stage, invece, saranno protagonisti 3 studi TOP GAMES IN ITALY, per offrire una retrospettiva inedita di uno dei settori digitali più in fermento in Italia e nel mondo, che racconteranno in modo esclusivo il dietro le quinte di alcuni dei più interessanti progetti sviluppati in Italia. Grande ritorno per il Creators World, con un’intera area - sempre nei padiglioni 13 e 15 - del tutto dedicata ai protagonisti delle piattaforme digitali, che si raduneranno per condividere esperienze e momenti indimenticabili con tutti i loro fan. Prende forma anche l’immancabile Gaming Zone, cuore pulsante dell’anima di Milan Games Week. La celebre Freeplay Area si espanderà sempre di più con molte più console e macchine di gioco, realizzando uno spazio dove gli appassionati di videogame di tutti i livelli potranno provare con mano le periferiche, gli accessori e i giochi del momento. Inoltre, sarà possibile approfittare delle esclusive offerte di Gamesandmovies sui preordini, le ultime uscite o gli accessori videoludici e approfittare del loro spazio Play 4 Free Arena allestito con 80 postazioni da gioco next gen dove provare le novità più esaltanti. Per offrire un intrattenimento a 360° spazio anche alla Media House, hub dedicato alla produzione foto e video per i meet and greet esclusivi con le star internazionali, e il maestoso Central Stage, il palcoscenico principale animato come sempre da Radio 105 dove si alterneranno senza sosta esibizioni live dei migliori interpreti della scena musicale del momento, tra spettacoli, interviste e una miriade di sorprese.

I videogiochi conquistano anche i padiglioni 9 e 11, con la consolidata presenza del colosso nipponico dell’intrattenimento interattivo Nintendo: in piantina una distesa di postazioni Nintendo Switch per permettere agli appassionati di tutte le età di divertirsi a giocare con le pietre miliari e le novità della grande N, tra cui un nuovo capitolo della serie The Legend of Zelda. Tantissimi gli eventi che si alterneranno sul Palco Nintendo e nell’area tematica più viva di sempre. Lo spazio si troverà nel cuore dell’area Electric Town, il distretto pensato per gli appassionati della cultura orientale e Otaku, con publisher, ospiti, mostre, negozi di giocattoli, figurine e oggetti da collezione, compresa l’iconica area food tematica che completerà l’atmosfera perfetta per trasportare i visitatori all’interno di una Akihabara in miniatura.

Tanti gli espositori e gli ospiti esclusivi già confermati, a cominciare da J-POP MANGA, con Hiroyuki Eto, mangaka, illustratore, sceneggiatore di videogiochi e compositore, noto a livello globale per il manga “GuruGuru, Il Girotondo della Magia”, un successo generazionale che ha ricevuto ben quattro adattamenti animati. E poi Saldapress, che ospiterà la pluripremiata mangaka Auri Hirao, autrice del manga “If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I'd Die” (Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei), un’opera che grazie al suo successo è stata trasposta in Anime nel 2020 da 8-bit studios, e di Manga no tsukurikata – Insegnami a fare un manga, vincitore del prestigioso Silver Dragon Award. Tra novità e conferme, non mancheranno JUNDO, casa editrice specializzata in webtoon che sarà presente con Inma R, nota autrice dei fumetti digitali di genere Boys Love: “The Violinist and The Nerd” e “Wild Beast Forest House”, e poi Star Comics con Star Shop e Magic Press, che riserveranno diverse sorprese ancora da annunciare. Accanto al ricchissimo panorama asiatico protagonista di Electric Town, per tutti gli appassionati del vasto mondo dell’editoria ecco l’area ImagiNation, un luogo fantastico dove esplorare gli universi dei comics e dei libri, e incontrare editori o autori in una cornice unica, arricchita da panel e talk tenuti da fumettisti e scrittori. Tra i protagonisti di questa sezione, non poteva mancare Simone Di Meo, autore della locandina della nuova edizione di

MGWCMX. Per tutti i fan dell’autore, nei tre giorni dell’evento sarà possibile immergersi in una mostra dedicata alla sua carriera. In questo distretto, inoltre, saranno numerosi gli editori presenti come Panini Comics, che ospiterà alcune delle maggiori celebrità del fumetto internazionale e della narrazione transmediale come Jason Aaron, Pepe Larraz e Bartosz Sztybor, e poi Tunuè con numerosi ospiti e novità, Astorina, APO e molti altri. Edizioni BD accoglierà J.P. Ahonen, autore e disegnatore finlandese noto soprattutto per Belzebubs, il mockumentary a fumetti sul black metal che da umile progetto di autoterapia si è trasformato in una istituzione crossmediale capace di mescolare webcomic, musica e animazione. Grande ritorno per BAO Publishing, pronta a svelare numerosi ospiti e novità. Amatissimi nell’ambito fumettistico italiano, tra i guest già confermati figurano anche Sio, Giacomo Bevilacqua, Dado e Fraffrog con la loro casa editrice Gigaciao: insieme ai tantissimi ospiti dell’area, animeranno per tutta la durata della manifestazione il nuovo Hero Stage. Spazio anche agli artisti indipendenti che si riuniranno forti della loro creatività per animare l’Artist Alley, il quartiere più colorato della manifestazione che permetterà a tutti i visitatori di perdersi nella magia delle tantissime realtà emergenti che costellano lo scenario artistico italiano. Dal videogioco al fumetto e ancora al cinema: MGWCMX consolida e continua ad ampliare la sua proposta culturale in un connubio che unisce le arti in tutte le sue forme. E lo fa con la seconda edizione del Fantasticon Film Fest, il festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che si svolgerà dal 21 al 24 novembre.

All’interno dello splendido Auditorium di Fiera Milano, situato proprio accanto ai padiglioni nei quali si svolgerà l’evento, in una sala da oltre 900 posti a sedere dotata di un impianto audio-video di ultima generazione, verranno proiettati non solo film, serie, anteprime e contenuti esclusivi, ma sarà presente anche un'inedita sezione competitiva dedicata ai corti di genere. Dopo il successo della precedente edizione, il Fantasticon Film Fest si prepara a fare ritorno con un programma inedito, comprensivo di masterclass e panel con ospiti italiani e internazionali, per rappresentare al meglio lo spirito di un festival ormai fortemente radicato all’interno dell’universo MGWCMX e con un comitato artistico d’eccellenza, guidato dal neo-direttore Pedro Armocida, affiancato da figure di riferimento del settore come Simone Arcagni, professore e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie; Andrea Fornasiero, autore per riviste televisive e Direttore della Programmazione RomaFictionFest; Giulia Paganelli, antropologa e scrittrice; il regista Mauro Zingarelli; Gabriella Giliberti, critica cinematografica, scrittrice e content creator e Stefano Locati, ricercatore in Cinema, fotografia e televisione presso l’Università IULM. Per gli amanti del gioco da tavolo, c’è sempre l’area Unplugged, costellata da workshop su giochi di ruolo, giochi di carte collezionabili e board games, dove sarà possibile incontrare e giocare in prima persona con i publisher presenti. In occasione del 50° anniversario di Dungeons & Dragons, attività ed eventi speciali si alterneranno per tutti i giorni di manifestazione per celebrare il padrino dei giochi di ruolo. In questo spazio, inoltre, si collocherà l’area Studios, il luogo in cui i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere dei film e delle serie tv più amate del passato e del presente.

Tra queste, svetta la grande area tematizzata Star Wars organizzata dai gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm: più di 1000mq che raggiungono il traguardo di ambientazione più grande a livello mondiale dedicata alla serie cult all’interno di una kermesse. Completano questa grande area dedicata alla fantascienza gli spazi dedicati a Stargate Italia, Star Trek, Assassin's Creed Cosplay Italia, Umbrella Italian Division, gli appassionati di Doctor Who e i fantastici Ghostbusters con uno spazio sempre più importante a loro dedicato, che sarà protagonista con tante sorprese. Non mancherà La Fortezza, uno spazio a tema medievale raddoppiato e rinnovato, che includerà non solo fantasy, ma anche tanto gioco da tavolo e larp. Un vero e proprio parco divertimenti a tema è pronto ad accogliere i visitatori, impreziosito da dungeon, escape room, scenografie interattive, esibizioni, maestose photo opportunity. Immancabile l’area Cosplay Ground, realizzata in collaborazione con EPICOS, la piazza dove i cosplayer potranno sentirsi a casa, incontrarsi e dare spettacolo.

Partner d’eccellenza di Milan Games Week & Cartoomics 2024 è l’Università IULM di Milano. L’Ateneo si distingue a livello nazionale per le attività di Ricerca, Formazione e Terza Missione che svolge proprio nell’ambito dei videogiochi, dell’Intelligenza Artificiale e dei media digitali in genere, in forte continuità con le iniziative promosse da MGWCMX. La collaborazione prenderà il via a partire dalla terza edizione di “Sognielettrici - Festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza”, evento gratuito sulla fiction speculativa in ogni sua forma, che si svolgerà dal 7 al 12 ottobre 2024 all’Università IULM, con proiezioni in anteprima, tavole rotonde e masterclass con esperti del settore. Il festival prevede anche un convegno internazionale e attività divulgative realizzate anche grazie al contributo di content creator presenti a MGWCMX. Altrettanto ricco di momenti di riflessione e di attività coinvolgenti sarà “AI.motion – il primo “Festival Italiano del Cinema e dell’Audiovisivo realizzati con l’Intelligenza Artificiale”, ideato dall’Ateneo, che ha attivo un corso di Laurea magistrale dedicato proprio all’Intelligenza Artificiale e ha dato vita allo IULM AI Lab, il primo laboratorio sull’Intelligenza Artificiale nato in un’Università non STEM. Questa sinergia è estesa e continuativa fino alle date di Milan Games Week & Cartoomics, in cui alcuni panel e talk saranno realizzati da professori e ricercatori dell’Università IULM, dove è possibile specializzarsi su questi stessi temi grazie all’Executive Master in Gaming and E-Sports. Infine, per la prima volta nella sua storia, Milan Games Week & Cartoomics si diramerà per raggiungere il centro di Milano, grazie all’esclusiva collaborazione con Grandi Stazioni Retail, che trasformerà la Stazione Centrale nel punto di contatto tra il cuore della città meneghina e i padiglioni che ospiteranno l’evento.

In attesa di novembre, i tanti ospiti e le attività dell’evento cementificano il riuscito connubio tra il più importante appuntamento italiano dell’ultimo decennio dedicato al gaming, agli eSport, al digital entertainment e alla geek culture e la storica manifestazione che da oltre 30 anni celebra il mondo dei comics, dei manga, dell’editoria e dell’intrattenimento. Le date possono già essere segnate sul calendario: la manifestazione prenderà infatti vita da venerdì 22 a domenica 24 novembre e senza dubbio sarà ricordata come un’esperienza indimenticabile. I biglietti per garantirsi un posto speciale in prima fila sono già disponibili a un prezzo speciale sul sito milangamesweek.it. Per onorare il successo da record del 2023, questa edizione si sta già impegnando per essere la più sensazionale e immersiva di sempre, in grado di soddisfare qualsiasi appassionato!