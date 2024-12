Lo sport nel 2025: sogno Sinner, pass mondiale per gli azzurri, Hamilton in 'Rosso' e tanti eventi da non perdere

Niente Mondiali o Europei di calcio, niente Olimpiadi estive o invernali. Eppure il 2025 sportivo si presenta con un calendario ricco di grandi sfide e appuntamenti che metteranno alla ribalta personaggi che stanno già facendo storia. Si parte subito con Jannik Sinner agli Australian Open. L'anno che verrà segnerà nel pianeta calcio il debutto del Mondiale per club in versione ma il 2025 è soprattutto l'anno delle qualificazioni al Mondiale di calcio dove l'Italia manca da due edizioni. Grande attesa dalle piste di Formula 1 con la scommessa Ferrari sul 'sogno rosso' di Lewis Hamilton, che a 40 anni punta al suo ottavo titolo mondiale. Il 2025 sarà anche l'anno del mondiale di sci a Saalbach. Sarà un anno iridato anche per l'atletica che ospiterà i Mondiali a settembre a Tokyo.

GENNAIO

28/12-6/1 SALTO CON GLI SCI: Tournée Quattro Trampolini (Germania, Austria)

2-6/1 CALCIO: Supercoppa italiana a Riad (Arabia Saudita): semifinali Inter-Atalanta (2/1), Milan-Juventus (3/1)

27/12-5/1 TENNIS: United Cup (Australia)

28/12-5/1 SCI DI FONDO: Tour de Ski (Dobbiaco, Val di Fiemme)

3-17/1 RALLY: Dakar Rally (Arabia Saudita)

4-5/1 SCI ALPINO: ripresa Coppa del Mondo femminile a Kranjska Gora (Slovenia)

8/1 SCI ALPINO: ripresa Coppa del Mondo maschile a Madonna di Campiglio

8-12/1 CALCIO: Supercopa di Spagna a Riad (Arabia Saudita)

10-12/1 PATTINAGGIO VELOCITA': Europei (Heerenveen, Olanda)

11/1 FORMULA E: EPrix di Città del Messico (Messico)

12-26/1 TENNIS: Australian Open (Melbourne, Australia)

14/1-2/2 PALLAMANO: Mondiali maschili (Croazia, Danimarca, Norvegia)

17-19/1 CICLISMO: Tour Down Under (Australia)

21-22/1 CALCIO: Champions League (7.a giornata)

21-22-23/1 CALCIO: Europa League (7.a giornata)

23-26/1 RALLY: Rally di Monte Carlo

25-26/1 VOLLEY: Coppa Italia maschile Final Four (Bologna)

29/1 CALCIO: Champions League (8.a giornata)

30/1 CALCIO: Europa League (8.a giornata)

31/1-15/3 RUGBY: Torneo 6 Nazioni