La Gullo Cam promette di rivoluzionare la visione dello sport

Esiste una nuova telecamera che fuoriesce dal campo di gioco fornendo delle immagini che fino a ora i telespettatori non hanno mai visto. L’innovazione, tutta made in Italy, è stata presentata la settimana scorsa al Teatro Fraschini di Pavia davanti a quasi un migliaio di presenti e si chiama GulloCam FG 18.

L’inventore del Brevetto Francesco Gullo, che molti ricorderanno per la sua avventura a Campioni, il reality sul calcio di Italia 1, ha presentato ufficialmente la nuova tecnologia che prevede l’utilizzo di telecamere interrate nel mondo dello sport.

La GULLOCAM FG 18 è stata raccontata in tutti suoi particolari sottolineando la funzionalità del meccanismo, che potrà regalare a milioni di telespettatori di tutti gli sport immagini uniche e di alta qualità.

"Vi presento il futuro", ha detto Gullo. "Il progetto è il culmine di vent’anni di esperienza tra sport, eventi di beneficenza e innovazione tecnologica. Nei prossimi mesi questa tecnologia debutterà ufficialmente in campi di calcio e in altri sport come baseball, rugby, football americano e golf".

Attraverso la presentazione è stata dimostrata la fattibilità reale di applicazione all’interno di un campo da gioco rispettando tutte le regole sulla sicurezza che potrebbero essere poste: tramite un involucro all’interno del quale è stato inserita una telecamera funzionante si è potuta concretamente realizzare una dimostrazione live ottenendo le immagini direttamente sul maxi schermo in sala.

Hanno partecipato all’evento grandi ex calciatori come Simone Perrotta, José Altafini, Stefano Sorrentino e Davide Dionigi. Oltre a loro, da registrare la presenza del nuovo campione italiano dei pesi massimi leggeri Jonathan Kogasso, degli ex campioni Vincenzo Gigliotti e Gianluca Frezza, il campione europeo 2023 di ginnastica artistica Matteo Levantesi, il giornalista Paolo Bargiggia e il Fondatore del Museo Legends Memorabilia Ayrton Senna Salvatore Apicella.

Durante la serata e’ stato inoltre presentato lo staff organizzativo della società FG 18, che curerà il progetto brevettuale in tutto il suo percorso.