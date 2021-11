Just Dance 2022: scatenate il ballerino che è in voi

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato il nuovo capitolo del rythm game di Ubisoft: 40 nuove hit, qualche interessante novità e divertimento assicurato. Soprattutto su Nintendo Switch

di

ALBERTO GASPARRI

Novembre è, per tradizione, il mese del ballo. Almeno per il mondo dei videogiochi. E anche quest'anno arriva puntuale l'ultimo capitolo di Just Dance, il gioco dedicato a chi ama scatenarsi sulle note delle hit attuali e di grandi classici intramontabili. Dalle Blackpink, il gruppo K-POP fenomeno del momento, all’amatissima Billie Eilish, fino al coreografo di fama internazionale Todrick Hall: nella versione 2022 di questa amatissima serie ce n’è davvero per tutti i gusti. Spensieratezza, leggerezza e puro divertimento in famiglia o con gli amici sono i segreti del suo successo, la formula magica che coinvolge adulti e bambini.

Nel 12° capitolo del fortunato franchise musicale firmato Ubisoft, sono presenti un totale di ben 40 nuove canzoni, tutte davvero da non perdere. La track list può essere ampliata accedendo a più di 700 brani con un mese di prova gratuita di Just Dance Unlimited, il servizio streaming di dance-on-demand, compreso in ogni copia. Just Dance 2022 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Tutte le piattaforme hanno a disposizione l’app gratuita Just Dance Controller (scaricabile su iOS e Android), che permette di usare lo smartphone per giocare senza periferiche o videocamere per console. In questo modo trasformerete il vostro telefono in un sensore di movimento, che traccia con accuratezza ogni mossa e permette di navigare nel gioco.

Gioco che vede il ritorno die delle modalità classiche di Just Dance, comprese quelle Kids, Sweat e Co-op. Nel primo caso ci si potrà misurare con i giocatori di tutto il mondo, in sfide di livello internazionale. Inè invece possibile creare la propria fitness routine, che tiene conto delle calorie bruciate mentre ci si mantiene in forma ballando. Kids permette a grandi e piccini di divertirsi e passare momenti di spensieratezza con brani e coreografie pensati proprio per i più piccoli e Co-op apre alle danze di coppia.Nel complesso, comunque, è cambiato ben poco rispetto alle origini, anche perché la formula di questo rhythm game è di successo assicurato e non avrebbe senso stravolgerla. Rispetto al passato, qualche aggiornamento c'è ed è stato decisamente apprezzato. Come quello di aver messo mano al menù, con l'opzione principale al centro dello schermo, la modalitàsubito a sinistra e a destra ilper iniziare subito a ballare senza perdere tempo. Abbiamo poi notato una maggiore cura per i video, con più dettagli sullo sfondo e una qualità complessiva migliore. In più sono stati introdotti nuovi video musicali in tre dimensioni per determinate canzoni. La qualità è ottima anche se imitare i passi è un po' più difficile rispetto a quelli bidimensionali. Ma è una "innovazione" gradita.

I brani presenti ci hanno convinto per scelta, grazie alla presenza di tanti brani più o meno recenti, ma tutti (o quasi) di successo. In questo caso, tuttavia, si tratta sempre di gusti assolutamente personali. Di sicuro sono solo una piccola parte di un catalogo che contiene centinaia e centinaia di canzoni, legate però a un abbonamento a pagamento, che va dai 3,99 euro ai 24,99 per l'intero anno. Poco? Giusto? Troppo? A ciascun giocatore la sentenza. Per chi, invece, non sapesse come funziona Just Dance, basta dire per "vincere", bisogna ottenere più punti degli altri, imitando nel modo più fedele possibile i ballerini digitali che si esibiscono. Alla fine i crediti ottenuti serviranno per sbloccare skin, temi e nuove varianti dei brani. I vari livelli di difficoltà verranno poi sbloccati ballando e riballando le canzoni presenti.

In un gioco come questo, l'aspetto tecnico fondamentale è la lettura dei movimenti e per questo abbiamo voluto provare Just Dance 2022 su, che grazie ai sensori dei Joy-Con è senza dubbio la migliore delle piattaforme per giocare a passo di musica. Basta impugnare un singolo controller e imitare tutti i movimenti eseguiti sullo schermo e il gioco è fatto. La lettura dei movimenti è pressoché perfetta e se sbaglierete, sarà solo per colpa vostra... Per le altre console è comunque prevista l'app di cui abbiamo già accennato (può essere utilizzata anche con la Switch). Ma è con i Joy-Con che il divertimento, già di per sé assicurato, raggiunge la massima potenza, oltre a rendere tutto più semplice, intuitivo e immediato. Quindi, cosa state aspettando? Date inizio alle danze!

Le canzoni presenti in Just Dance 2022

• “Baianá” di Bakermat

• “Believer” di Imagine Dragons

• “Black Mamba” di aespa

• “BOOMBAYAH” di BLACKPINK

• “Boss Witch” di Skarlett Klaw

• “Build a B****” di Bella Poarch

• “Buttons” di The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg

• “Chacarron” di El Chombo

• “Chandelier” di Sia

• “China” di Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin

• “Don’t Go Yet” di Camila Cabello

• “Flash Pose” di Pabllo Vittar Ft. Charli XCX

• “Freed From Desire” di GALA

• “Funk” di Meghan Trainor

• “GIRL LIKE ME” di Black Eyed Peas X Shakira

• “good 4 u” di Olivia Rodrigo

• “Happier Than Ever” di Billie Eilish

• “Human” di Sevdaliza

• “I’m Outta Love” di Anastacia

• “Jerusalema” di Master KG Ft. Nomcebo Zikode

• “Jopping” di SuperM

• “Judas” di Lady Gaga

• “Last Friday Night (T.G.I.F.)” di Katy Perry

• “Level Up” di Ciara

• “Levitating” di Dua Lipa

• “Love Story (Taylor’s Version)” di Taylor Swift

• “Mood” di 24kGoldn Ft. iann dior

• “Mr. Blue Sky” di The Sunlight Shakers

• “My Way” di Domino Saints

• “Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)” di Todrick Hall

• “POP/STARS” di K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns

• “Poster Girl” di Zara Larsson

• “Rock Your Body” di Justin Timberlake

• “Run the World (Girls)” di Beyoncé

• “Save Your Tears (Remix)” di The Weeknd & Ariana Grande

• “Smalltown Boy” di Bronski Beat

• “Stop Drop Roll” di Ayo & Teo

• “Sua Cara” di Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar

• “Think About Things” di Daði Freyr

• “You Can Dance” di Chilly Gonzales

• “You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester