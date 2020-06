Il calcio riparte anche su Topolino: ecco il Torneo delle Cento Porte

A FUMETTI

Manca poco al fischio d'inizio. Topolino anticipa il calcio giocato e la Coppa Italia con il Torneo delle Cento Porte. I Paperi sono protagonisti di un’appassionante sfida calcistica: un campionato giovanile a 6 squadre che, a partire da mercoledì 10 giugno, per 5 settimane, metterà in campo e sugli spalti Paperino, Zio Paperone, Qui Quo Qua, Rockerduck, la Banda Bassotti, tanti nuovi e vecchi amici (e nemici) e appassionerà i fan del pallone (e non solo). Su Topolino inizia il Torneo delle Cento Porte











Il Torneo delle Cento Porte, storia in cinque puntate sceneggiata da Marco Nucci e disegnata da Donald Soffritti, vedrà affrontarsi il Klondike di Paperon de’ Paperoni, i Rocks di Rockerduck, i Boeros di Cuordipietra Famedoro, gli Sgangas di Filo Sganga, i Bassotti, il 313 Football Club allenato da Paperino. Chi vincerà l’ambitissimo trofeo e otterrà le chiavi del prezioso Villaggio delle Cento Porte, messo in palio dell’ex gloria calcistica Andrew D. Ribbling? In ogni puntata, emozionanti incontri sul campo, ma anche colpi di scena, manovre furfantesche, risultati e classifiche sempre aggiornate.

E, per “incollare” ancora di più i tifosi, ecco l’album dedicato, per raccogliere le 100 figurine speciali con i ritratti di tutti i protagonisti di questa scoppiettante competizione calcistica, con tanto di scudetti, presidenti, allenatori e squadre schierate. Per la prima volta una storia disneyana è protagonista di una collezione di figurine senza precedenti…e senza doppie! Mercoledì 10 giugno, in edicola con Topolino 3368, ci saranno l’album e le prime 40 figurine adesive per iniziare la raccolta. La collezione si completerà con le figurine in allegato ai numeri di Topolino 3369, 3370, 3371 e 3372, e ai mensili (che ospiteranno anche gli spin-off del fumetto) Zio Paperone 24 (in edicola dal 15 giugno) e Paperino 481 (in edicola dal 30 giugno): 10 nuove “figu” in omaggio per ogni pubblicazione, tutte sempre diverse, così da completare sicuramente e facilmente l’album, per la gioia dei fan di ogni età.

Anche in quest’occasione, nel mese in cui gli Europei di Calcio avrebbero visto il loro fischio d’inizio, lo sport trova ampio spazio su Topolino, nel solco della tradizione del settimanale edito da Panini Comics che porta da sempre nelle sue pagine grandi storie al passo con i tempi, in grado di far sognare tutti i lettori, dai più grandi ai più piccoli. L’appuntamento è dunque in edicola e in fumetteria a partire da mercoledì 10 giugno.