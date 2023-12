Il 2023 dello sport, un anno a fortissime tinte azzurre

un anno a tinte azzurre

© Getty Images La copertina per una volta non la merita il calcio, sopra a tutti c'è un ragazzo altoatesino diventato uomo e campione affermato. Yannick Sinner, condottiero dell'Italia del tennis nella conquista della seconda Coppa Davis della storia, fuoriclasse autentico capace di battere più volte il numero uno del mondo Djokovic.

Nel calcio l'Italia prosegue la lenta risalita, passando per lo shock dell'addio di Mancini e con la venuta del nuovo commissario tecnico Spalletti fresco di scudetto col Napoli, la Nazionale ha conquistato l'accesso diretto agli Europei.

Dall'azzurro Italia all'azzurro Napoli, col tricolore dei partenopei a 33 anni di distanza dall'ultimo targato Maradona.

Festa di popolo dei napoletani, orgoglio per il calcio italiano l'approdo al termine della passata stagione alle tre finali delle coppe europee, Fiorentina in Conference League, Roma in Europa League, Inter in Champions.

Le tre sconfitte non devono abbattere, l'Italia del pallone sta recuperando terreno, nonostante qualche venatura di cronaca con doping e scommesse su piattaforme illegali.

L'Inter di Simone Inzaghi, trionfatrice in Supercoppa italiana Coppa Italia, attuale capoclassifica, è la favorita in Patria, mentre il 2023 si è portato via tanti personaggi indimenticabili, Gianluca Vialli, Carletto Mazzone, Vincenzo D'Amico, Luisito Suarez.

Dalle lacrime alla gioia infinita dell'olimpionico Gianmarco Tamberi, campione del mondo nel salto in alto ai mondiali di atletica di Budapest, a quella di Pecco Bagnaia, per la seconda volta consecutiva iridato nella MotoGp.

Dallo sci alla scherma al ciclismo al nuoto, le facce belle dello sport azzurro. L'Italia che non si arrende mai e alla fine spesso vince.