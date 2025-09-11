Il 'nuovo' Pressing torna su Canale 5: tanto calcio e non solo

Accanto ai due conduttori, spazio a un parterre di opinionisti e ospiti d’eccezione: tra le new entry spicca l’olimpionico Clemente Russo, (ha preso parte a quattro Olimpiadi) e grandissimo tifoso del Napoli. Nel nuovo “Pressing” i veri protagonisti saranno i fenomeni e le loro imprese. Inoltre, analisi, interviste, collegamenti e highlights della giornata di Serie A che riparte dopo la sosta. Occhi puntati sull’attesissimo big match “Juventus-Inter” e sul posticipo “Milan-Bologna” commentati anche da tre grandi campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.