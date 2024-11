Era la prima partita di una coppa europea trasmessa in diretta da una tv privata italiana. Per gli obblighi contrattuali, la diffusione fu assicurata solo per tutta la regione Lombardia con differita per il Piemonte. La Fininvest di Silvio Berlusconi era riuscita ad acquistare i diritti televisivi delle italiane impegnate in Coppa: la Juventus era iscritta al torneo principale, la Roma alla Coppa delle Coppe, Inter e Napoli erano in Uefa. Tutte avevano accettato la proposta, eccetto il Napoli, rimasto fedele alla Rai.

“C’era una conoscenza diretta tra Marcello Dell’Utri, appassionato di calcio, e il presidente della Juve Giampiero Boniperti – ha raccontato qualche anno fa al Foglio Sportivo il manager Paolo Taveggia- Fu pazzesco, la Rai era abituata al monopolio e non si aspettava delle azioni del genere da parte nostra”. Taveggia ha un ricordo chiaro di quell'indimenticabile giornata: “Avevamo messo in piedi una regia al comunale di Torino. Per un gioco di specchi che rimbalzavano il segnale, le immagini arrivavano a Milano 2 attraverso Monte Penice e il grattacielo Pirelli, riuscendo così a trasmetterle in diretta. La partita finì 2-0 per la Juventus con i gol di Virdis e Bettega: un risultato che garantì ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di finale.

I due antecedenti Fininvest alla partita Juventus-Celtic furono i Mundialiti. Il primo, disputato tra dicembre 1980 e il gennaio successivo in Uruguay, era per squadre nazionali. Qualche mese dopo toccò al Mundialito per club.