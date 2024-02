"Gioco Sporco - I misteri dello sport", su Italia 1 i docufilm su 6 storie controverse

Da giovedì 15 febbraio, in seconda serata su Italia 1, al via la serie di docufilm, a cura della redazione di SportMediaset "Gioco Sporco – I misteri dello sport". In ogni puntata del programma si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondo dello sport, approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di anni, non sono stati del tutto chiariti.

I protagonisti delle 6 puntate sono:

• Oscar Pistorius

• Diego Armando Maradona

• Donato Bergamini

• Ayrton Senna

• L’ispettore Capo di Polizia Filippo Raciti

• Marco Pantani Cosa ha spinto Pistorius a uccidere la fidanzata nel giorno di San Valentino? In che stato era Maradona nei giorni che hanno preceduto la sua morte? Perché Senna, pilota straordinario, era convinto di vedere Dio sul ciglio della pista? Queste e molte altre le domande a cui si cercherà di dare un senso e una spiegazione.