Max Verstappen e Lewis Hamilton uno accanto all'altro sulla prima fila del Gran Premio di Abu Dhabi ma la pole è di Max Verstappen che, sfruttando nel primo time attack la scia di Sergio Perez (al via dalla seconda fila insieme a Lando Norris) batte Lewis Hamilton per 371 millesimi di secondo. Dalla terza fila scatteranno Valtteri Bottas con la Mercedes e Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari. Settimo tempo per Charles Leclerc.