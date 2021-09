Formula 1, Gp Russia: pole bagnata per Norris, Sainz secondo

Norris (McLaren) ha ottenuto la pole del Gp di Russia di Formula 1, in programma domani sul circuito di Sochi. In prima fila partirà anche Sainz con la Ferrari. Qualifiche contraddistinte dalla forte pioggia e dalle gomme slick, con Russell (Williams) che è riuscito a inserirsi davanti a Hamilton (Mercedes) quarto. Verstappen (Red Bull) e Leclerc sull'altra Ferrari partiranno ultimi per aver cambiato la power unit.