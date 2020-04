Final Fantasy VII è tornato con un Remake mozzafiato

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Dici Final Fantasy e ti si aprono le porte della storia dei videogame. La saga legata alle avventure di Cloud è uno dei pilastri dei giochi di ruolo e la decisione di Square Enix di dedicarsi a un remake, che piaccia o meno, ha fatto salire l'attesa alle stelle. A 23 anni dal suo debutto su Playstation (ma FF affonda le radici fin ai tempi del Nes) eccoci dunque alla prese con Final Fantasy VII Remake per PS4, il "rifacimento" di quello che viene considerato un capolavoro del genere.

Per chi non conoscesse la storia originale, l'avventura ruota attorno a Cloud, ex soldato dell'unità militare della Shinra, che si unisce all'improbabile gruppo rivoluzionario Avalanche, pronto a tutto per liberare dal male la futuristica metropoli di Midgar. Il resto, preferiamo lasciarvelo scoprire da soli. Quello che vogliamo raccontarvi, invece, è la meraviglia suscitata da questo Final Fantasy VII Remake.

Un gioco capace di entusiasmare sia i fan di vecchia data, sia quelli dell'ultima ora. Grazie a strumenti perfettamente affinati dagli sviluppatori del team giapponese. Da una parte il sapiente mix tra JRPG classico e action game, in cui l'azione a volte supera la strategia ed è in grado di coinvolgere anche chi preferisce menare la mani piuttosto che vincere con la tattica. L'esplorazione guidata da una zona all'altra si alterna alle scene di combattimento in cui, con un super attacco o un'abilità speciale, potrete passare da un personaggio all'altro in base ad avversari e strategia. Accumulando così esperienza e punti utili per ampliare le vostre capacità e il vostro arsenale.

Dall'altra una realizzazione magnifica di tutto quanto vi circonda. Scenari meravigliosi, dettagli realizzati con cura maniacale, paesaggi sconfinati, luci, ombre ed effetti speciali in grado di farvi vivere l'atmosfera dark di questo remake. Ma soprattutto protagonisti modellati e animati a livelli mozzafiato per le console di questa generazione ormai vicina all'ultimo traguardo.

Con la ciliegina sulla torta di una colonna sonora che è un capolavoro nel capolavoro, capace di immergervi a capofitto nella storia anche grazie dialoghi penetranti pur se non in italiano (ci sono però sottotitoli pressoché perfetti se il vostro giapponese o inglese è un po' arrugginito).

Insomma, sia che lo abbiate giocato e rigiocato quando eravate un po' più giovani, sia che lo scopriate solo adesso, questo "nuovo" Final Fantasy VII saprà conquistarvi con la sua capacità di unire nostalgia e innovazione tecnologica in un classico senza tempo. Applausi.