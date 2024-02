LUTTO

Era la spalla di Chiambretti, un passato nello sport al Cagliari

© instagram Enzo Fortunato era il volto sorridente di Tiki Taka. Con il suo "Signoooori, il pallone è servito" apriva tutte le puntate di Tiki Taka di Piero Chiambretti. Una presenza divertente, diventata familiare per i telespettatori e per gli ospiti in studio. Al calcio era molto legato, non solo per la trasmissione di Italia1.

Fino all'ultima estate aveva lavorato nel resort Forte Village in Sardegna dove era entrato in contatto con diversi calciatori. Una battuta, un selfie e l'incontro diventava amicizia.

Per una decina d'anni, tra il 1992 e il 2001, aveva ricoperto il ruolo di team manager del Cagliari. Col presidente Cellino, con gli allenatori Ventura, Mazzone, Trapattoni Radice e Tabarez, aveva allacciato rapporti speciali.

Tutta SportMediaset, che lo ricorderà sempre con grande affetto, si stringe al dolore di familiari e amici.