eFootball dà spazio alle nazionali con la "Season 7: King of the Continent"

VIDEOGIOCHI

Previstedue nuove campagne in-game, European Cup e American Cup, con una serie di premi esclusivi

© Ufficio Stampa Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la nuova stagione di eFootball - Season 7: King of the Continent. Con il mondo del calcio che si appresta a vivere un'estate ricca di emozioni, eFootball offrirà ai propri utenti l'opportunità di ottenere importanti vittorie e rivivere le gloriose gesta della propria nazione nel mondo virtuale, attraverso una serie di campagne e oggetti in-game.

European Cup e American Cup

Mentre le due più importanti competizioni continentali per squadre nazionali si apprestano a partire, anche i giocatori di eFootball avranno la possibilità di scendere in campo affrontando due nuove campagne in-game. Queste vedranno gli utenti scalare le classifiche dei campionati con i propri Dream Team, ottenendo premi sempre più importanti turno dopo turno.

Scalate le classifiche e ottenete calciatori

Per celebrare al meglio gli imminenti e importanti appuntamenti calcistici internazionali, gli utenti di eFootball avranno la possibilità di ottenere, grazie ai risultati raggiunti durante le campagne, alcune carte davvero speciali. In palio: 4 x “Highlight: Francia” e 5 x ”Highlight: Argentina”, rispettivamente per le campagne European Cup e American Cup. Ma non è tutto: eFootball regalerà a tutti gli utenti una carta “Highlight: Francia” come bonus log-in durante la campagna.

I fan potranno vincere nella vita reale

I fan che non vedono l'ora di vivere un'estate all'insegna del calcio internazionale potranno festeggiare in grande stile grazie al canale ufficiale eFootball X (ex Twitter). Nelle prossime settimane sarà, infatti, possibile aggiudicarsi maglie da calcio reali, tra cui quelle dell’Inghilterra autografate dall'ambasciatore di eFootball Trent Alexander Arnold e una maglia della Germania firmata da tutta la squadra.

© Ufficio Stampa

Nuovi National Team pack

La Stagione 7 si preannuncia come una delle più entusiasmanti di sempre, gli utenti potranno aggiungere ai propri Dream Team un'intera rosa di 11 uomini dalla loro nazionale preferita. I nuovi National Team pack saranno dedicati a: Argentina, Francia, Portogallo, Inghilterra, Brasile e Turchia.

Bonus log-in

Oltre a queste incredibili ricompense, effettuando il log-in ogni giorno, gli utenti potranno ottenere fino a 210.000 Exp, utilizzabili in-game per migliorare i propri team.

Nuovo update Co-op

Anche la modalità Co-op beneficerà di questo aggiornamento: gli utenti di eFootball potranno ora sfidare l'IA, riducendo i tempi di attesa e consentendo agli amici di giocare più velocemente e più spesso! Tuttavia, eFootball aggiungerà anche un nuovo evento Co-op “United Team”, in cui i giocatori potranno abbinarsi ad altri player casuali online per formare una squadra di 3 persone e sfidare l'IA. Attraverso questo evento gli utenti potranno ottenere ricompense in-game: fino a 3 Skill training program, 180.000 Exp e 180.000 GP.