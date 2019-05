DAZN, Inter-Juventus la partita più vista della stagione Il bilancio della prima stagione: oltre 81 milioni di ore di streaming, 2600 eventi live trasmessi da agosto Facebook

29/05/2019

DAZN, servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha comunicato i numeri e le curiosità legate alla prima stagione della piattaforma in Italia. L'evento più visto in termini di ore è stato Inter-Juventus, seguita da Juventus-Roma e Milan-Napoli: ovviamente domina la Serie A. Per quanto riguarda la Serie B, Lecce-Brescia al primo posto mentre spostando il mirino sugli eventi internazionali vince River Plate-Boca Juniors, finale di Copa Libertadores.

Andando oltre il calcio, sono football americano, rugby e pallavolo gli altri sport più seguiti in diretta: tutti insieme contribuiscono a creare le oltre 81 milioni di ore di contenuti visti su DAZN, pari a oltre 9.200 ore di streaming. Il 91% di queste sono ore degli oltre 2.600 eventi trasmessi in diretta. Differenti le modalità di fruizione, dove la fa da padrone il mondo di smart TV, Set-Top box e console per il 63% mentre il restante 37 % si divide tra smartphone e tablet (22%) e browser web (15%).



Infine, una curiosità geografica. Tra le top 10 delle province italiane più attive non solo grandi metropoli come Milano, Roma, Napoli e Torino ma buoni numeri pure da Brescia (complice l'annata della squadra di Corini culminata con la promozione in Serie A) e, al sud, da Palermo e Bari.