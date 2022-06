Da Rapinoe a LeBron James: le stelle Usa contro la sentenza sull'aborto

LA PROTESTA

"Il punto è la crudeltà, perché questo non è pro-vita", ha commentato l'icona della Nazionale di calcio donne

Rabbia tra le stelle dello sport americano per la decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza Roe vs. Wade del 1973 sull'aborto, spogliando questo diritto delle protezioni costituzionali. "È difficile esprimere a parole quanto sia triste - ha detto l'icona della Nazionale di calcio femminile Megan Rapinoe - Non riesco proprio a sottovalutare quanto sia triste e crudele. Il punto è la crudeltà, perché questo non è pro-vita. Anche la leggenda del tennis Billie Jean King è costernata dalla decisione, affermando che la sentenza "non porrà fine all'aborto ma solo a un accesso sicuro e legale a questa procedura medica. È un giorno triste negli Stati Uniti". La stella dei Los Angeles Lakers LeBron James ha twittato che la sentenza riguarda 'potere e controllo' e ha ritwittato alcuni post sull'effetto della decisione sulle donne nere. © Getty Images

In una dichiarazione congiunta, il commissario Nba Adam Silver e il commissario Wnba Cathy Engelbert hanno affermato che le leghe "credono che le donne dovrebbero essere in grado di prendere le proprie decisioni riguardo alla propria salute e al futuro, e crediamo che la libertà dovrebbe essere protetta".

Le critiche alla decisione del tribunale sono arrivate a cascata da allenatrici, giocatrici, squadre e federazioni di donne. La tennista Coco Gauff non riesce a crederci. "Sono incredibilmente delusa dalla decisione presa oggi. La parte triste è che questo non impedirà agli aborti di verificarsi, questo non farà che aumentare gli aborti illegali e non sicuri. Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese e non posso credere che ancora una volta la storia si stia ripetendo", ha twittato la finalista al Roland Garros.