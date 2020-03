Coronavirus, Malagò: "Stop rugby? Tempistica sbagliata, ma altri sport si fermeranno"

CORONAVIRUS

"Il rugby che chiude la stagione? Non sono contrario alla decisione della federazione, non condivido il timing. Non hanno voluto aspettare una data condivisa". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò - ai microfoni di Radio 24 - commenta lo stop deciso dalla Federugby. "Se è vero che le federazioni hanno l'onere e l'onore di organizzarsi in autonomia, è anche vero che ci sono ordinanze e non puoi dare garanzie di sicurezza. Si arriverà a quello che ha detto il rugby anche in altri sport".

Sulla nuova data dei Giochi di Tokyo 2020: "Sarà ufficializzata da qui a tre settimane sulla base di ragionamenti portati avanti con le federazioni internazionali. Se tutti rimangono arroccati nel proprio orticello le soluzioni non si trovano".