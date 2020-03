Coronavirus: Dan Peterson e l'amico costretto a vivere lontano dalla moglie

Dan Peterson ci parla di coronavirus nella sua nuova puntata della rubrica in esclusiva per SportMediaset. "Noi americani siamo un mese indietro rispetto all'Italia - racconta il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano - Tutto quello che succede negli Stati Uniti è successo un mese fa in Italia, come l'impatto che il virus ha avuto sullo sport e la conseguente cancellazione e spostamento degli eventi, dalla Serie A di calcio a quella di basket. Per non parlare dell'impatto umano". E Peterson racconta di un amico di 87 anni, ex giocatore di football e idolo al liceo, che la quarantena ha diviso dalla sua amatissima moglie. "Tutti stanno soffrendo".