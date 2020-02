Coronavirus, dal calcio alla F1: tutti gli eventi sportivi cancellati per l'emergenza

ALLARME ROSSO

I primi eventi sportivi a "saltare" per il coronavirus sono stati il Gp di Formula 1 di Shanghai e i Mondiali indoor di atletica di Nanchino. Col passare dei giorni poi il numero degli appuntamenti cancellati si è allargato a macchia d'olio insieme all'allarme lanciato dall'Oms per la polmonite virale e a rischio ci sono anche i Giochi di Tokyo della prossima estate. Un'emergenza che ha toccato anche l'Italia, dove in alcune regioni le autorità hanno disposto la cancellazione e il rinvio di tutte le manifestazioni sportive, Serie A compresa. Ecco di seguito, disciplina per disciplina, l'elenco dei principali eventi annullati o posticipati nel mondo a causa del coronavirus.

Vedi anche torino Coronavirus: rinviata anche Torino-Parma

CALCIO

Nella Champions League asiatica rinviate ad aprile-maggio le partite dei club cinesi Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua e Shanghai Sipg; torneo di qualificazione olimpica femminile asiatica da Wuhan a Sydney dal 3 al 13 febbraio; la gara di playoff tra Cina e Corea del Sud prevista in Cina si giochera' a Sydney; per le qualificazioni di Coppa del Mondo 2022 Cina-Maldive e Cina-Guam spostate a Buriram, in Thailandia a porte chiuse; fase a gironi e playoff nella zona est della Coppa d'Asia posticipate al 7 aprile; sospeso l'inizio della Super League cinese; nel campionato italiano di serie A rinviate quattro partite della 25/a giornata, rinviate gare in serie B e nelle categorie minori in Lombardia e Veneto.



ATLETICA

I mondiali indoor di Nanchino posticipati al 2021; annullata la maratona di Hong Kong e i campionati asiatici indoor di Hangzhou; riservata ai soli corridori professionisti la Tokyo Marathon e quella di femminile di Nagoya.



AUTOMOBILISMO

Posticipato Gp di F1 1 a Shanghai del 19 aprile; annullato l'E-Prix di Sanya di Formula E a Sanya il 21 marzo.



BASKET

Torneo di qualificazione olimpica femminile da Foshan a Belgrado, in Serbia; posticipate tre partite di qualificazione per la Coppa d'Asia: Filippine-Thailandia, Giappone-Cina e Cina-Malesia.



GOLF

Annullato tour LPGA negli Usa, la Honda LPGA Thailand a Pattaya, il campionato mondiale femminile HSBC a Singapore e la Blue Bay LPGA sull'isola di Hainan dal 5 all'8 marzo.



RUGBY

posticipata sfida del Sei Nazioni donne Italia-Scozia a Legnano; slittano ad ottobre Hong Kong Sevens e Singapore Sevens.



VELA

campionato asiatico Nacra 17 previsto a Shanghai spostato a Genova, dal 12 al 19 aprile. A Genova ad aprile anche il campionato asiatico 49erFX in programma a Hainan.



SCI

Annullate le gare di Coppa del Mondo di Yanqing.



NUOTO

Annullati i campionati asiatici di pallanuoto a Nur-Sultan, Kazakistan, dal 12 al 16 febbraio. Squadra cinese assente al Grand Prix di tuffi a Madrid.



TENNIS

Le partite di Fed Cup Gruppo I Asia-Oceania spostate da Dongguan a Dubai. In Coppa Davis la Cina rinuncia a playoff contro la Romania a Piatra Neamt il 6-7 marzo.



ALTRI SPORT

La formazione dei volontari in Giappone alle Olimpiadi di Tokyo posticipata a maggio. L'agenzia antidoping cinese ha sospeso i test dal 3 al 21 febbraio.