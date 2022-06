Adani al concerto di Rocco Hunt a Milano: "Nel percorso"

Lele Adani sul palco al concerto di Rocco Hunt. L'ex calciatore ha aperto lo show del rapper campano con il suo monologo "Nel percorso", into dell'ultimo album Rivoluzione: "Quando nessuno crede in te, quando ti trovi solo durante il cammino, quando solo i tuoi sogni danno spazio al destino, ricorda che i sacrifici, la fatica e le porta in faccia sono opportunità da stringere tra le braccia. Vivi, lotta e ribellati ai no. Nessuna imposizione ti potrà impedire di tornare là, nella strada, con il pallone. Credi e impara, vinci ogni tipo di pigrizia. L'alleanza più preziosa è con la suprema giustizia. Ci sarà un momento nel percorso dove una luce ti illuminerà la via e quando la tua voce comincia a far rumore, allora sentirai che inizia la rivoluzione". Tra i due un rapporto speciale, una amicizia vera e così è nata la collaborazione lavorativa. Un'avventura condivisa con Andrea Rombolà, tour manager, e Silvio Buratti.