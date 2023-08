Zhoya vince i 110 metri ostacoli ai campionati francesi

Una carrellata dei principali risultati nei più importanti campionati nazionali esteri

© sprintnews Il ventunenne campione e primatista mondiale under 20 Sasha Zhoya ha vinto i 110 metri ostacoli in un eccellente 13”01 con vento a favore oltre la norma di +2.3 m/s, nel corso dei campionati assoluti francesi disputati ad Albi nello scorso fine settimana in contemporanea a quelli italiani, mentre al secondo posto si è piazzato il campione europeo indoor di Torun 2021 Wilhelm Belocian con 13”07 e terzo l’altro fortissimo transalpino della specialità Just Kwaou Mathey con 13”19.

Sempre negli ostacoli veloci, ma al femminile, va evidenziato come la campionessa mondiale indoor Cyrena Samba Mayela abbia vinto la finale dei 100 metri ostacoli in 12”68 battendo per un solo centesimo di secondo Laeticia Bapté, mentre nei 400 ostacoli vittoria tra gli uomini del vice campione europeo Wilfried Happio che ha conquistato il suo quinto titolo francese sui 400 metri ostacoli maschili in 48”72, battendo Ludvy Vaillant secondo con 48”84, e nella stessa gara delle donne il titolo è andato con 55”85 alla vice campionessa europea under 23 Louise Maraval.

Tra gli altri significativi risultati della manifestazione transalpina Ryan Zezé si è imposto sui 200 metri maschili in 20”32 davanti a Mouhamadou Fall, Jules Pommery nel lungo uomini con un salto da 8.12m e vento a favore di +2.4 m/s mentre tra le donne successo di Rouqui Sow con 6.70m e +6.3 m/s di vento, Margot Chevrier nel salto con l’asta donne con 4.61m superato al terzo tentativo, Melina Robert Michon nel lancio del disco con 62.69m, Mallory Leconte sui 100 metri in 11”23, Amandine Brossier sui 400 metri femminili con 52”53 e Teo Andant con 45″60 tra gli uomini, Gabriel Tual sugli 800 metri maschili in 1’47”84, il figlio d’arte Thibaut Collet nel salto con l’asta maschile con 5.71m, per chiudere con il 3’40”20 del bronzo europeo indoor Azeddine Habz in una gara tattica sui 1500 metri.

Le prime tre classificate dell’eptathlon hanno stabilito il record personale superando la barriera dei 6000 punti con Ester Conde Turpin vincitrice a 6182 punti, battendo Auriana Lazraq Khiass con 6153 ed Elisa Pineau con 6027, mentre nella prova multipla al maschile del decathlon successo di Makeson Gletty con 8279 punti.

Sasha Zhoya: “Sto incominciando a compiere progressi con gli ostacoli da senior di 106 cm. Penso di avere le potenzialità per scendere al di sotto dei 13 secondi. Avrei potuto farcela oggi ma il troppo vento a favore oltre la norma non ha aiutato perché mi ha portato molto vicino agli ostacoli”.