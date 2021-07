Yeman Crippa stasera a Gateshead sui 3000 metri

Tantissimi campioni nell'ultima Diamond League prima delle Olimpiadi

Ventidue campioni mondiali o olimpici saranno in gara nel Muller British Grand Prix di Gateshead, settima tappa della Wanda Diamond League.

Le starting list del British Grand Prix presenta un totale di 148 medagliati olimpici e mondiali e 41 atleti britannici che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

A 17 giorni dall’inizio delle gare di atletica delle Olimpiadi di Tokyo il meeting sarà l’ultima occasione per molti atleti di testare la loro condizione prima di volare in Giappone.

Elaine Thompson Herah, Trayvon Bromell, Johannes Vetter e Katarina Johnson Thompson sono quattro delle stelle principali del Muller Grand Prix.

In mezzo a tanti fenomeni le maggiori attenzioni azzurre saranno su Yeman Crippa che torna in gara sui 3000 metri dopo un periodo di intenso lavoro in altura a Livigno. Il primatista italiano dei 3000m, 5000m e 10000m si metterà ancora alla prova sulla distanza corsa in 7’41”41 al meeting di Nembro del 17 giugno scorso, quando ha sfiorato il suo primato italiano stabilito al Golden Gala di Roma 2020 con 7’38”27.

I principali avversari dell’azzurro sono l’australiano Stewart McSweyn, vincitore nel Dream Mile di Oslo in 3’48”37 e quarto sui 1500m a Montecarlo in 3’29”51, e il keniano Jacob Krop (7’30”07 sui 3000m a Oslo).

Vediamo nel dettaglio tutte le altre gare con alcune dichiarazioni dei vari protagonisti.