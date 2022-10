Yaremchuk domenica nella Maratona di Francoforte

Seconda esperienza sui 42,195 km per l'azzurra di origini ucraine

Sofiia Yaremchuk è un’atleta ucraina specialista su varie distanze del mezzofondo e del fondo sia in pista che su strada, nata il 3 giugno 1994 a Lviv (Leopoli) importante città situata nella parte occidentale della nazione a circa 70 km dalla Polonia, che dal 2016 si è trasferita a vivere in Italia, a Roma, ottenendone poi la cittadinanza all’inizio del 2021, anche se di fatto non potrà rappresentare la nazionale azzurra sino al 17 ottobre del 2023 per motivi regolamentari imposti da World Athletics.

Sofiia dopo aver deciso di fermarsi nel nostro paese perché folgorata dalla bellezza della capitale, per la sua architettura ma anche per il suo clima, ha continuato la sua attività agonistica che l’aveva portata tra l’altro a partecipare a due campionati del mondo di mezza maratona con la maglia dell’ucraina, l’ultimo dei quali a Gdynia in Polonia nel 2020 quando si piazzò al 25esimo posto finale.

La sua nuova collocazione, unita anche alle miti temperature della città eterna, hanno certamente dato un’ulteriore spinta alla sua carriera agonistica che ha preso una direzione sempre più definita verso gare su strada con l’obiettivo finale di ritagliarsi un posto di rilievo nella maratona in cui ha debuttato, poco più di un anno fa, a Venezia vincendo la 42,195 km della città lagunare con il crono di 2h29’12.