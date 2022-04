Yalemzerf Yehualaw stella della maratona di Amburgo

La giovane talentuosa atleta etiope per la prima volta in carriera sui 42,195 km

La Haspa Hamburg Marathon ritorna domani 24 aprile nella sua tradizionale collocazione primaverile per la prima volta dal 2019, proponendo il miglior cast nella storia di questa importante manifestazione.

L’anno scorso la 42,195 km della seconda città più popolosa della Germania, dopo Berlino, si era svolta con molte restrizioni anti-covid e una partecipazione limitata a soli 5000 atleti ma pochi top runner, mentre quest’anno ci saranno al via 20000 corridori provenienti da 65 paesi e ben undici atleti accreditati di un primato personale al di sotto delle 2h08’ nella gara maschile, mentre sette in grado di correre in carriera in meno di 2h27’, nella competizione femminile.

La stella assoluta dell’edizione 2022 sarà proprio una donna, l’etiope Yalemzerf Yehualaw, che debutta sulla maratona dopo aver stabilito la seconda migliore prestazione di tutti i tempi sulla mezza con 1h03’51 a Valencia nell’ottobre 2021, e il crono più veloce di sempre sulla 10 km in strada con 29’14 a Castellon lo scorso febbraio.