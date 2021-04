Vizzoni l’ultimo argento olimpico

Nicola lo Zar del martello

Nicola Vizzoni è un grande specialista del lancio del martello, disciplina molto tecnica nella quale ha regalato all’Italia tantissime soddisfazioni, tra cui l’ultima medaglia d’argento conquistata da un azzurro dell’Atletica, nel corso di un’Olimpiade, quella di Sydney 2000, che ad essere precisi fu la penultima perché il suo straordinario risultato precedette di pochissimi giorni quello dell’altro secondo posto ottenuto, sempre in quella edizione dei Giochi, dalla saltatrice in lungo Fiona May.

Di lui bisognerebbe scrivere un libro intero per raccontare la sua grande carriera agonistica che annovera, giusto per citare solo le partecipazioni alle manifestazioni internazionali più importanti, 9 Campionati del Mondo, 5 Campionati Europei e 4 Olimpiadi, oltre a tutti i vari podi che riassumiamo in coda all’articolo.