Vincenza Sicari: un dramma senza fine

Continua il calvario dell'ex maratoneta azzurra

Vincenza Sicari è un’ex sportiva azzurra, specialista della corsa più lunga dell’atletica, quei 42,195 chilometri che lei ha corso tante volte tra cui alle Olimpiadi di Pechino 2008 quando giunse ventinovesima in quello che, probabilmente, fu il giorno più bello della sua carriera agonistica. Vincenza ha compiuto 42 anni lo scorso 19 marzo e, da circa 7 anni, è quasi immobilizzata su un letto di vari ospedali che continua a girare a causa di una malattia degenerativa susseguente, probabilmente, a una rara neoplasia del timo. Una storia molto difficile da raccontare, che ha solo un inizio preciso ma poi uno svolgimento controverso, per determinati contrasti nati tra l’atleta stessa e alcune strutture ospedaliere che l’hanno avuta in cura ma, di fatto, lo stato di salute di Vincenza è sempre peggiorato al punto da costringerla a rimanere bloccata in un letto, poiché impossibilitata a muovere gli arti inferiori.