Vetter impressiona al Golden Spike di Ostrava

Tra gli azzurri molto bene Osama Zoghlami nei 3000 siepi

Grande serata di atletica sulla pista di Ostrava, in occasione del 60esimo Golden Spike, tradizionale appuntamento che si svolge nella Repubblica Ceca, e che adesso vale come prova Gold del Continental Tour.

Tanti i protagonisti mondiali ed anche le loro imprese agonistiche, ma su tutte il solito sensazionale giavellottista tedesco, Johannes Vetter che, proprio nella terra di Jan Železný, organizzatore del meeting e primatista del mondo con 98,48 metri, dal 1996, dimostra ancora una volta di essere pronto per battere il record, già avvicinato l’anno scorso con un fantastico lancio a 97,76, seconda miglior misura della storia.

Nella serata di Ostrava una spallata a 94,20 e, per ora, solo miglior prestazione mondiale dell’anno, così come quella dell’ugandese Joshua Cheptegei nei 3000, 7’33″24, ma lontano da un altro leggendario record quale quello di Daniel Komen con 7’20″67.

Sul rettilineo dei 100 metri lo statunitense Fred Kerley scende sotto i dieci secondi 9″96, con vento alle spalle di +1.4 e lascia dietro lo statunitense Justin Gatlin (10″08) e il canadese André De Grasse (10″17) uno che, giustamente, non ha certo fretta di entrare in forma troppo presto, perché conterà veramente quella di fine luglio ed inizio agosto e sicuramente, lui è uno che non sbaglia gli appuntamenti fondamentali.