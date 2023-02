Vallortigara a Banska Bystrica contro il resto del podio mondiale

La saltatrice azzurra impegnata contro l'oro e l'argento iridato di Eugene

Grande impegno e affascinante sfida oggi pomeriggio nella cattedrale del salto in alto, a Banska Bystrica in Slovacchia dove, la medaglia di bronzo dei campionati del mondo di Eugene 2022 Elena Vallortigara, affronterà le due atlete che hanno condiviso con lei i gradini del podio iridato statunitense, l’australiana d’oro Eleanor Patterson e l’ucraina d’argento Yaroslava Mahuchikh.

Tra le tre saltatrici che si affronteranno in questo meeting Silver del World Indoor Tour totalmente dedicato all’alto, quella certamente più in condizione è l’ucraina campionessa del mondo indoor ed europea all’aperto Mahuchikh, che sabato scorso a Metz è salita alla migliore prestazione mondiale 2023 di 2.02, a tre settimane dagli Euroindoor di Istanbul e che peraltro, vantando un personale di 2,06 al coperto e 2,05 all’aperto, difficilmente può trovare avversarie che possano batterla.

E’ successo però ai mondiali in Oregon dove la Patterson, superandosi e ottenendo il suo personale di 2,02 proprio nella gara più importante della sua vita, era riuscita a fare meglio dell’ucraina per un minor numero di errori sulla stessa quota, ma adesso la condizione della campionessa iridata all’aperto non è certamente la stessa anche se a Udine, la scorsa settimana, nel meeting dedicato al grande indimenticabile Alessandro Talotti, ha mostrato segnali di crescita rispetto all’1,87 del debutto a Hustopeče in Repubblica Ceca, superando la promettente misura di 1,93.